心肌梗塞又接著失智 他在這裡再次重生

61歲的邱先生，9年前因心肌梗塞入院急救，出院後卻被家人發現有失智現象，生活一度都需家人照料，但再加入「瑞智互助家庭」後，實際生活能力已大有改善，家屬也獲得喘息。衛福部表示，失智症患者和照顧者的照料，是長照2.0的重點業務之一，今年底預計完成22處處失智共照中心、212處失智社區服務據點。

根據統計，我國65歲以上長者，失智盛行率來到8％、人數超過26萬人，除了患者本身，照顧者也相當辛苦。邱太太說，邱先生當時出院返家後，時常出現發呆、動作停滯、甚至無法自己洗澡等狀況，確診輕度失智，生活起居一度都需要家人協助。

在主治醫師的建議下，邱先生6年前接觸到「瑞智互助家庭」，由於可和其他病友、照顧者互動，包括聊天、打牌、做操、甚至熱鬧的共餐，讓他開心的「一周去5天」，同時也讓照顧的家屬鬆一口氣。邱太太說，雖然據醫院診斷，失智狀況從「輕度惡化到中度」，但實際的生活自理能力，則是呈現明顯的改善。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，失智症的照顧歷程約8~12年，照顧成本相當可觀、每月可能動輒5~6萬元，但透過這類型的失智症機構，能兼具延緩疾病惡化、讓家屬獲得喘息等效果；以瑞智互助家庭為例，成立6年來，以服務超過200個家庭，去年使用人次超過1萬人次，使用者每個月僅需負擔極低的費用，減緩經濟負擔。

統計顯示，未來40年內，失智的長者人數可能突破85萬人；衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，為因應快速成長的失智人口，未來慧持續廣佈第一線的失智社區服務據點，年底以前，將從現有的102處增至212處，而具有「整合」功能的失智共照中心，也會在年底前增至22處，提供照顧失智者、輔導照顧者等功能。

(中時)