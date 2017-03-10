中華經典賽3連敗 綠委張廖萬堅辭棒協理事

我要評比

兼任中華民國棒球協會理事的民進黨立委張廖萬堅（左）今在立法院舉行記者會，宣布辭棒協理事，但會持續關心棒球相關事務。右為民進黨立委林俊憲。（中央社）

世界棒球經典賽，中華隊苦吞三連敗淘汰，下屆將從資格賽打起，今綠委張廖萬堅指出，針對一直以來引發的亂象，自己都沒辦法忍受，棒協與中職聯盟長期分裂爭鬥，所以決定請辭棒協理事一職。

棒協與中職聯盟分裂成為今年僅徵召到三隊球員的主因之一，昨領隊趙士強也表示，期盼三單位體育署，棒協與中職聯盟三單位共同坐下來好好檢討。

(中時電子報)