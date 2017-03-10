中國人行：外匯存底下降是正常現場

對於中國外匯存底問題，中國人民銀行行長周小川稱，外匯存底涉及因素多，如中國在2002年下半年開始外匯存底的增長太快，其實沒必要這麼高；此外，國際貨幣基金組織分析，金融危機以來，發達國家普遍採取貨幣寬鬆計劃，導致大量放出流動性變為往新興市場流出，中國也因此流入許多資金。他表示，這此情況下，外匯存底下降是正常現象，僅是由太多轉為正常，當前3兆元人民幣外匯存底仍是全球第1，遠超其他國家，因其會保持平常心採取政策，不會反應過度。

(工商)