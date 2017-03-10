又見共諜案 疑男陸生遭羈押禁見

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台灣台北地方法院檢察署偵辦疑為中國大陸學生的周姓男子涉嫌以發展組織為由，收集台灣機密情報，違反國家安全法，今天向北院聲請羈押；北院開庭後裁定周姓男子羈押禁見。

辦案人員調查，周姓男子涉嫌到台灣當共諜，從事發展組織工作，並向國內多公務機關、學校刺探公務機密，涉違反國安法。1060310

(中央社)