港婦人搬家弄丟50雙鞋 竟告新屋主

香港一名愛鞋成癡的60歲婦人因為搬家時弄丟50雙鞋，結果抑鬱難眠，於是透過民事訴訟要求舊宅新屋主賠償。

頭條日報今天在報導中轉述消息指出，這名婦人2016年出售位於新界大埔一戶價值近港幣千萬元（新台幣約4050萬元）的住宅，交接期間她遠赴澳洲，囑咐家傭搬走心愛的鞋。

但她的家傭從已出售的住宅搬走時，忘記從鞋櫃中帶走50雙婦人最為珍惜的鞋，後來也找不回來了。

報導引述婦人表示，在這批鞋子中，很多都有紀念價值，其中一雙是她昔日出嫁時所穿的。鞋子弄丟後，她寢食難安，甚至出現失眠抑鬱，遂於今年2月提出訴訟，向新屋主夫婦求償。

據報導，這名婦人之所以愛鞋成癡，可能是因為年幼時很窮，常常只能穿不合尺寸的鞋，留下陰影。長大後便不斷買鞋，愛鞋成癡，甚至曾抱著新鞋睡覺。

此外，這名婦人更曾將一戶價值逾千萬元的住宅改為鞋倉。1060310

(中央社)