海巡史上查獲最大宗毒品 值4億元

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台東籍的兩艘膠筏日前航跡異常，警巡等單位發現後監控，昨天晚間在宜灣外海攔截，並在膠筏上查獲疑似毒品愷他命重約846公斤，市價高達新台幣4億多元，為海巡署史上查獲最大宗毒品。

海巡署東部地區巡防局八二岸巡大隊今天表示，海巡岸際雷達8日監偵發現台東新港籍「世○號」等兩艘膠筏航行有異，立即通報部署。

昨天晚間在宜灣外海0.8浬處，查獲鄭姓及陳姓等兩名犯嫌駕駛膠筏載運毒品，並起出飼料袋裝有疑似三級毒品愷他命30袋，重約846公斤，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台東地方法院檢察署擴大偵辦中。1060310

(中央社)