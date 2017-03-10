朴槿惠下台 南韓：不影響金融市場穩定

我要評比

聯合新聞通訊社報導，南韓最高金融監管機構今天表示，總統朴槿惠遭罷黜，不會影響金融市場穩定性。

韓聯社引述南韓金融服務委員會主席任鍾龍（Yim Jong-yong）的話報導：「我們做好足以因應彈劾案的準備。」

另外，南韓中央銀行韓國銀行表示，總裁下午3時將召開緊急會議，討論憲法法院稍早通過朴槿惠彈劾案的裁決。（譯者：中央社張曉雯）1060310

(中央社)