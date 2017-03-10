香港街頭實驗 對陌生人更容易訴心聲？

對陌生人更容易說出心裡話嗎？香港一名剪接師去年起發起這項街頭實驗，記錄下許多平凡卻深具人情味的故事。他並成立粉絲專頁，分享與陌生人互動的經驗。

香港明報報導，27歲的梁焯霖曾任廣告公司剪輯師、演員，現在是自由工作者。他表示，發起這項實驗是希望打破自己和身邊的人外出只低頭看手機的習慣，鼓勵大家暫離網路世界，學習面對面關心不同的人和事。

他表示，在外國旅行，當地人不時都會主動與他談天，多年前也想過在街上找陌生人聊天，但一直未付諸實行。直至去年偶然找到多年前的計畫列表，才下決心每天在街上找一個陌生人面對面聊天，地點不限，有時是坐公車、地鐵，甚至是在餐廳碰上也可說上兩句。

梁焯霖說，每天的街頭實驗中，遇上很多原本不可能認識的人，有健身教練、也有專欄作家。

談到過程中印象深刻的經驗，梁焯霖表示，有一次在地鐵上遇到疑似精神病患者，當時看到對方自言自語，其他乘客紛紛走避，他向前嘗試與對方聊天，沒料到對方一開口就是致歉，為自己有精神病說不好意思。

梁焯霖表示，雖然那次對話非常簡短，卻讓自己深切反思，「當你不幸患上了精神病，控制不了自己，所有人都討厭你，永遠只能孤獨一人，是怎麼樣的感受？」

對於這項實驗，梁焯霖覺得正可能是「陌生人」的身分，讓本來因怕尷尬，或怕身邊人擔心而未必能和親友分享的事，反而願意向他傾訴。「陌生人的關係特別，你不認識我，我不認識你，之後又不會見，反而會將自己心裡的說話告訴我。」

梁焯霖也將這段時間以來的經歷寫在臉書（facebook）粉絲專頁「陌樂偈」上。自2016年12月至今，吸引近5000人關注，不時有網友拋出問題請他問，又有人與他分享同類經歷。1060310

(中央社)