鄭文燦：桃園針對火警調查成立應變中心

桃園市長鄭文燦針對龍潭火災受訪。（甘嘉雯攝）

針對龍潭火警事件，桃園市長鄭文燦說，今天(10日)早上我們成立了應變中心。他表示，火災很快地在20分鐘內就撲滅，不幸有4位長照中心居住在裡面的民眾罹難，我們也指示衛生局及社會局做善後工作，並與家屬聯絡，目前也在做火災事故調查。

鄭文燦接著說，初步看到的是2樓有使用蠟燭，不過詳細還要經過報告才知道。社會局也清查了這個長照中心，2樓屬於沒有申請的情況，等同是違規使用，將針對這個部分從重處罰。

(中時)