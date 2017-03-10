宏都拉斯原物料進口下降

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根據官方統計，去年宏都拉斯原物料和半成品進口總金額達到26億6700萬美元，比2015年減少了3億8230萬美元（12.5%）。

宏都拉斯中央銀行在發布這些數據時說明，宏國原物料和半成品進口的減少，基本上是由於本地工業用原物料需求下滑。

央行數據顯示，宏都拉斯去年向外採購工業用原料總金額為23億6140萬美元，比2015年減少了13.8%，3億7830萬美元。

主要減少進口的項目是金屬複合材料層合板、光纖、線、鋼纜和其他一些推動太陽能計畫用的電子器材（主要是由中國大陸、美國和西班牙進口）。

根據央行統計，去年宏都拉斯農業加工用的原物料進口總額為3億560萬美元，也比2015年少了400萬美元。 1060310

(中央社)