疑因爭吵 印度怒妻切下丈夫生殖器
印度北方省一名34歲司機的妻子，疑因膝下無子經常與丈夫發生爭執而心生不滿，昨天趁丈夫剛從浴室出來時，舉起石磨將他打昏，然後拿刀切下丈夫的生殖器，再向警方自首。
「印度時報」（Times of India）今天引述警方談話說，被害人是34歲的計程車司機，昨天上午從浴室出來，被妻子用石磨敲擊頭部而陷入半昏迷狀態，然後妻子用廚刀把他的生殖器切下。
這名計程車司機後來被朋友送到北方省諾伊達（Noida）的傑匹醫院（Jaypee Hospital），主治醫師古普塔（Saurabh Gupta）表示，患者的生殖器從根部被切斷，他們為患者進行約5個小時的手術，終於在手術結束時設法恢復器官原狀，患者已脫離險境。
這名司機的表弟說，由於司機和妻子結婚13年一直沒有小孩，雙方經常為此爭吵，幾天前兩人又發生爭吵，這可能是引發這起事件的導火線。1060310
(中央社)
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