立院國是論壇 藍委批準監委威脅法官

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國民黨立委張麗善今表示，監委被提名人用偏差的意識形態威脅法官，將法官獨立審判義務破壞殆盡，未來法官如何維持中立，準監委甘為政治鬥爭的馬前卒，墮落至此前所未有。

立法院院會今天將處理監察委員同意權案交付全院委員會審查，朝野都發出甲級動員令，恐將上演表決戰。

張麗善今天在立法院國是論壇表示，監察院是捍衛人權、端正官規、確保政治清明的最後防線，但這次監委被提名人在立法院行使同意權前，已公開與全國司法人員為敵。

張麗善指出， 憲法規定，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，現在監委被提名人卻要用自身偏差的意識形態來威脅法官，將憲法賦予法官的獨立審判義務破壞殆盡，未來法官如何維持中立，任何牽涉執政黨的司法案件都將由監委指導判決。

張麗善說， 蔡政府召開司法國是會議，高喊司法改革，結果只看到監察院銜命成為政治打手，而黨產會、促轉會等毀憲機關林立，赤裸裸霸凌司法機關，她要嚴正抗議，並將號召人民捍衛司法獨立，阻止憲政危機。1060310

(中央社)