周小川：川普當選人民幣波動 今年趨穩
中國人民銀行（大陸央行）行長周小川今天說，中國大陸對外投資和川普當選美國總統造成去年下半年人民幣波動較大，今年大陸經濟較穩定且政策無太大變化，相信人民幣走勢會比較穩定。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請周小川等人行高層說明金融改革與發展議題。周小川在回答陸媒提問時，作上述表示。
周小川認為，2016年下半年人民幣匯率波動較大，主要有兩個因素。首先是那段期間中國大陸對外投資和其他方面的外部花銷「比較猛一些」，包括一些企業在海外收購的「熱情比較高」。
他說，其次就是川普（Donald Trump）當選美國總統，「之後出現了很多和一般人預期不太符合的變化」，造成美元指數急升，也使人民幣匯率波動加大。
周小川表示，隨著中國大陸經濟趨穩、更加健康、供給側結構性改革取得成績，國際對中國大陸經濟信心提升，加上中國大陸相關政策方面沒有太大變化，相信今年的人民幣匯率「應該比較穩定」。
但他指出，外匯市場非常敏感，會隨著全球經濟和中國大陸發生的各種事件不斷波動，無人能準確預期今年還會有哪些不確定性。「因此，正常的匯率波動是一個常態，也是一個正常的情況。」1060310
(中央社)
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