夜宿環保署 環團盼旁聽台化案訴願會

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環保署訴願委員會今天將開會，雖然未將台化許可證案排進議程內，但台灣健康空氣行動聯盟擔心會以臨時提案方式闖關，因此昨夜宿環保署前抗議，希望可進入旁聽。

台化去年向行政院環境保護署提出許可證遭撤銷的行政訴願，依法結果需在5個月內出爐，但是如果兩造有提新事證，就可以再延1個月時間。而據了解今天的訴願委員會議程並未排入此案。

對此，包含台灣健康空氣行動聯盟、彰化環保聯盟等多個團體仍然擔心會有訴願委員提出臨時提案，審查台化許可證，因此昨晚北上夜宿環保署，希望今天可以進入會場旁聽。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，環保署應該公開所有資訊及會議，並開放他們這些受污染的民眾參與會議，並且已經提出申請參加會議。

環保署副署長詹順貴一早也有到場盼與環團溝通，但由於場面混亂，環保署表達會將環團意見提供給訴願委員會，讓環團在討論階段時，可以進場旁聽，不過是否開放仍以訴願委員會的決議為主。1060310

(中央社)