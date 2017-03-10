彈劾朴槿惠案成立 韓股反彈韓元回升

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南韓憲法法院今天裁定國會對總統朴槿惠的彈劾案成立後，韓股Kospi指數走高，韓元止貶回升。

根據彭博，裁決出爐後，Kospi指數早盤一度上漲0.5%，最多下挫0.4%。台北時間11時26分，Kospi指數上揚1.86點或0.09%，報2092.92點。

韓元升值0.2%，報1155.50韓元兌1美元。裁決出爐前，韓元一度貶值0.4%，憲法法院宣判彈劾成立後，韓元止貶回升。

根據路透社，法國外貿銀行駐香港的資深經濟師阮貞說：「在這場大戲即將下檔之下，市場將鬆一口氣，南韓終於可以繼續往前，加緊腳步選出新領袖。」

「希望這將能讓南韓選出一名新領袖，可以解決像是勞動市場改革和地緣政治緊張局勢升溫等存在已久的挑戰。」（譯者：中央社陳昱婷）1060310

(中央社)