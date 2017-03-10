台參與WHA 馬英九盼陸釋善意

前總統馬英九今天說，兩岸目前情況讓人憂心，若持續惡化，對台灣不利，他建議，若大陸能協助台灣參與今年世界衛生大會（WHA），遞出橄欖枝，相信台灣的政府會有回應。

馬英九卸任後首度訪美，華府是這趟訪問最後一站，他今天中午與華文媒體茶敘，話題仍圍繞兩岸關係。

他說，總統蔡英文現在願意承認兩岸雙方於1992年的互動歷史，也表達願意遵守中華民國憲法與兩岸人民關係條例，這是有助益的。

馬英九還引述前美國在台協會主席卜睿哲的話，兩岸關係就是不要讓中國對統一絕望，這點非常重要，馬英九說，他主政時的政策一直都考慮到這一點，且中華民國憲法沒排除「統一」選項，然而，台灣內部意見很分歧，在這階段去談沒太大好處，這也是他當初之所以堅持「不統、不獨、不武」。

他強調，如果中國大陸能以天下蒼生、兩岸人民為念，基於人道考量，應協助台灣參加WHA，北京若在這時釋出善意，他相信，台灣不管人民或政府都會有回應，「總要有一方開始，不能都只等對方」。

民進黨駐美代表處日前在新聞稿批評，馬英九在布魯金斯研究所（Brookings Institution）的研討會中，把北京的「一中原則」和美國的「一中政策」混為一談。

對此，馬英九則說，美國的「一中政策」就是說明對「一中原則」的看法；而針對「一中原則」這個議題，他的態度非常清楚，就是「一中各表」、也就是中華民國，他認為，要維持兩岸關係的現狀，「一中各表」仍是台灣最好策略。

馬英九睽違11年再次訪問華府，他特別提到，此行總算能見到他的已故恩師、馬里蘭大學法學教授丘宏達的夫人謝元元。

茶敘尾聲，有記者問馬英九較輕鬆的議題，他卸任後的「夢想清單」上有哪些待實現？有無對過去總統任內最懷念的事？

馬英九回答，接下來想訪問歐洲，還詳細闡述任上處理菲律賓射殺台灣「廣大興28號」漁船案，政府從緝兇到為漁民爭取完整權益，他說自己書生報國，能「為人民服務」，是他最懷念的。1060910

(中央社)