郝龍斌：年改不會成功 甚至造成混亂
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，改革要可長可久，現在的年金改革版本很多人算過，最多維持10年，這是犧牲這一代，欺騙下一代，不僅不會成功，甚至造成社會混亂。
不滿政府的年金改革版本，退伍軍人團體日前推出「800壯士捍衛權益」行動，在立法院外抗議。
郝龍斌上午與國民黨立法院黨團總召集人廖國棟及多名國民黨籍立法委員冒細雨到場聲援並舉行記者會表示，方案除要照顧軍公教尊嚴，也須維護基本生活，希望國民黨開民間國是會議，拿出更好版本，維護、照顧軍公教，在這前提下，才能讓國家順利走下去。
他說，沒人反對改革，但改革要可長可久，希望政府慎重考慮。
廖國棟表示，中華民國憲法要求信賴保護原則，軍公教過去奮鬥為國家犧牲，得以在晚年有點年金生活，這是最起碼、卑微訴求，國民黨團會全力在立法院協助。
800壯士指揮官吳其樑表示，政府違約背信，假藉財政不好、改革，清算鬥爭軍公教。1060310
(中央社)
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