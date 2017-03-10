穆斯林餐廳認證破百 台灣友善旅遊加分
近3年台灣積極爭取穆斯林客源，目前獲認證的穆斯林餐廳已破百，為台灣友善旅遊環境加分。交通部觀光局長周永暉今天說，下個階段盼達200家。
觀光局今天舉行「台灣穆斯林餐旅授證」記者會，有28家餐旅業者取得中國回教協會頒發的穆斯林清真標章，全台累計共104家餐廳獲穆斯林認證。
周永暉說，根據MASTER CARD統計，去年穆斯林出國旅遊目的地，台灣排第10名，今年可望排第7，可見台灣在進步，愈來愈多穆林斯餐廳獲認證是重要指標，現在破百家，下個階段就是200家。
周永暉認為，穆斯林的餐飲文化值得推崇，尤其對食材尊重的特色，可讓台灣民眾從飲食料理，認識過去較少接觸的穆斯林朋友。
觀光局為將台灣友善穆斯林餐飲行銷到國際，預定在3月中參加馬來西亞春季MATTA旅展時，邀請馬國型男主廚法斯力（DATO Fazley）擔任嘉賓，為台灣穆斯林美食站台。
觀光局表示，除參與穆斯林國家旅展外，4月將發行穆斯林旅遊手冊英文、馬來文及印尼文版，盼將台灣友善穆斯林環境，推向占國際旅遊客源10%的穆斯林市場。1060310
(中央社)
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