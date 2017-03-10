波音新機獲頒認證 台灣也沾光
航空業界巨擘美國波音（Boeing）公司今天宣布，新機種737 MAX 8，通過美國聯邦航空總署（FAA）的嚴格測試後，已取得商用客機認證，估計數月後可開始交貨。
737 MAX 8是波音737 MAX家族的首款新機，其他像是737 MAX 9預計2018年投入航空市場，而MAX 7與MAX 200則將在2019年起陸續推出。
根據波音公司發布的新聞稿，過去1年共有4架737 MAX 8接受FAA的認證測試，期間過程非常嚴格，包含地面與實驗室項目。
而737 MAX 8即將問世，台灣最大的航空零件製造商漢翔航空跟著沾光，因漢翔承製波音737 MAX客機系列5項零組件。包括壓力艙門、主輪艙門、LEAP 1B發動機前機匣、壓縮段延伸機匣及壓縮段後支撐機匣。
波音公司指出，737 MAX 8與當今燃油效率最高的單走道飛機相比，燃油使用與二氧化碳排放量都減少14%，並採用CFM國際LEAP-1B發動機，同時使用波音先進的翼梢小翼在內的最新設計，可以減小阻力。
波音公司表示，737 MAX系列客機，可說是波音公司歷來銷售速度最快的機種，目前累計已有來自世界各地83家客戶共約3600張訂單。1060310
(中央社)
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