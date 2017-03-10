人行：對境外投資進行一度程度政策指導是必要

面對去年對外投資增速上升問題，中國人民銀行行長周小川稱，中國的對外投資增速快有一部份並不符合國家發展發展，比如體育、娛樂等，因此進行一定程度政策指導是有必要的，但支持企業走出去，有助於出口、對外合作方面還是會繼續鼓勵。

(工商)