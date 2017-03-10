蔣經國專制？孫文學校：他比檯面人物還有民主性格
孫文學校昨天（9日）舉辦論壇，主題是「國民黨領導人歷史評價－蔣經國」，台大政治系教授葛永光也參加此次盛會。他發言表示，已故總統蔣經國是以轉化型的領導感化人，他甚至比當下政治人物還有民主性格。
據港媒中評社訊，孫文學校本月舉辦「國民黨領導人歷史評價系列講座」，3月2日的主題是蔣中正、3月16日的主題是李登輝，而9日談的就是以上兩任之間的蔣經國。
與談人葛永光說：「現在很多人說蔣經國是威權主義，但比較檯面上的政治人物，蔣似乎更具民主性格。此話怎講？以太陽花學運來說，一個違法活動，當局卻說是政治問題。如此沒有法治觀念，民主必定蕩然無存，因為沒有法治就沒有民主。」
葛永光強調：「年輕人沒有法治觀念，是因為政府帶頭違法。李登輝、陳水扁搞了近二十年的轉型正義，加上馬英九的不斷道歉，怎麼現在還沒完？今天其實是在搞鬥爭罷了！」
葛永光最後提到蔣經國的領導風格作結，他說：「小蔣的領導特徵，包括公僕式、改革取向、道德榜樣、願景型領導。其作風改變了政治風氣，把威權體制轉成民主體制，並且讓兩岸關係走向和平，更重要的是他能以身作則，給台灣人民帶來對未來的希望。」
(中時電子報)
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