311福島核災6周年 看見《福島新希望》
2011年3月11日位於日本宮城縣外海發生芮氏規模9.0的大地震，隨即引發大規模海嘯，坐落災區的福島核電廠首當其衝，廠房因強震、海嘯嚴重受損，過程中不斷傳出火警、氫爆等問題，最後甚至是輻射外洩。大難臨頭，福島災民們只得拔腿狂奔、逃離家園。災後至今多年，福島災區正慢慢重建，逐漸展現出新的面貌。
Discovery 頻道全新節目《福島新希望》跟隨喬埃蘭伯特(Joel Lambert)，走訪福島第一核電廠，看專家如何研發創新，利用機器人協助核電廠的清理及除役作業，此外也走上鄉鎮街頭，看學校、商店、志工與公民團體貢獻心力，全心全意希望振興福島，讓這個美麗的地方恢復過去的模樣。Discovery 頻道全新節目《福島新希望》，3月11日星期六晚間6點首播。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。