311福島核災6周年 看見《福島新希望》

19歲少年發明機器人協助核電廠清理及除役作業。(圖/Discovery)

喬埃蘭伯特(Joel Lambert)不畏輻射走訪福島核電廠。(圖/Discovery)

2011年3月11日位於日本宮城縣外海發生芮氏規模9.0的大地震，隨即引發大規模海嘯，坐落災區的福島核電廠首當其衝，廠房因強震、海嘯嚴重受損，過程中不斷傳出火警、氫爆等問題，最後甚至是輻射外洩。大難臨頭，福島災民們只得拔腿狂奔、逃離家園。災後至今多年，福島災區正慢慢重建，逐漸展現出新的面貌。

Discovery 頻道全新節目《福島新希望》跟隨喬埃蘭伯特(Joel Lambert)，走訪福島第一核電廠，看專家如何研發創新，利用機器人協助核電廠的清理及除役作業，此外也走上鄉鎮街頭，看學校、商店、志工與公民團體貢獻心力，全心全意希望振興福島，讓這個美麗的地方恢復過去的模樣。Discovery 頻道全新節目《福島新希望》，3月11日星期六晚間6點首播。

(中時電子報)