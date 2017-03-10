保防如東廠 羅智強奉勸蔡英文：妳是總統不是皇帝

羅智強奉勸總統蔡英文，不要強推保防法，並說您是總統，不是皇帝。(中央社資料照/禁止酒駕，飲酒過量有害健康)

蔡政府強推《保防法》，根據草案，可全面監控軍政民，卻獨對民代網開一面，民進黨認定誰該被「保防」，保防員就可逕行查扣、臨檢、約詢，被諷「復辟人二」。前總統府副秘書長羅智強在臉書奉勸蔡英文「您是總統，不是皇帝，現在不是大明王朝，別妄想搞『東廠錦衣衛』那一套，並把「當獨裁成為事實，革命就成為義務。」這句話奉還蔡英文。

民進黨日前舉行中常會，中常委在蔡總統面前力挺《保防工作法》修法。根據調查局說法，《保防法》不折不扣是蔡英文「交代」。至於其效果，首先，蔡英文多了一個情治耳目，一個現代版「東廠」，可以用來箝制不聽話的軍事與行政部門；其次，讓調查局權力瞬間坐大，手可以伸進民間企業，監視、干預企業經營決策，成為「人二」進化版；第三，它讓執政黨多了一個以保防之名，箝制與修理人民的工具。

羅智強在臉書說，「當獨裁成為事實，革命就成為義務。」他要把綠營在國民黨執政時，用來合理化占領國會、癱瘓官署的話，奉還給蔡英文總統。

羅智強表示，林全還算是「文明人」，不想當「民主劊子手」，知道把《保防法》這個顯然是蔡英文交代調查局搞的「東廠法」法給退了回去。但蔡英文不死心，竟默許這個被林全打回票的「東廠法」，在民進黨中常會復活。

羅智強說「蔡英文，真心的勸告您。您是總統，不是皇帝，現在不是大明王朝，別妄想搞『東廠錦衣衛』那一套。真的不要考驗人民的耐心，這部『東廠法』敢送進國會、通過立法，就是獨裁成為事實的時候，民主若死，革命就將成為義務，也別怨人民揭竿起義。他最後說，真的、真的不要考驗，人民的耐心！

(中時電子報)