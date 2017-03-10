3／10中視午間新聞搶先看

3月10日中視午間新聞搶先看

龍潭安養院惡火 救出17人4人不治

今天清晨5點多，桃園龍潭區龍元路的安養中心傳出火警，火勢迅速蔓延，消防隊員搶救出17人，分別被送往壢新醫院及桃園國軍醫院急救，不過其中4人到院前已無生命跡象。

北車轉乘手扶梯冒煙 捷運一度過站不停

台北捷運今早6時36分獲報，在台北車站的北捷電扶梯有煙霧及焦味，嚇得乘客趕緊撤離，北捷趕緊疏散人員，捷運還一度過站不停，目前已恢復正常載客，初判是電扶梯故障，詳細原因仍待查。

心碎!經典賽連三輸 球迷怒嗆:解散棒協

2017年棒球世界經典賽，中華隊連續輸3場，戰績墊底畫下句點,球迷怒嗆:解散棒協, 身為棒球迷的網路紅人「蔡阿嘎」，特別坐飛機到南韓為中華隊加油，為了發洩，還上傳一部影片。

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(中時電子報)