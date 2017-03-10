宜蘭櫻桃鴨撲殺占4成 復養需半年

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宜蘭縣今天撲殺9000隻櫻桃鴨，累計全縣已撲殺3.7萬隻肉鴨。（翻攝照片）

撲殺的鴨隻全都集中在宜蘭縣三星地區，預估復養約要半年。（翻攝照片）

宜蘭縣動植物防疫所今天（10日）撲殺9000隻確診感染H5N2禽流感的櫻桃鴨，累計宜蘭已撲殺3.7萬隻肉鴨，占全縣的4成，防疫所表示，疫情將會趨緩，預估櫻桃鴨復養需要半年。

依據農委會畜禽統計調查，去年第4季宜蘭縣在養鴨隻有8.9萬隻，其中8.6萬隻是俗稱櫻桃鴨的北京鴨，宜蘭縣有養櫻桃鴨的鄉鎮有三星、冬山、蘇澳等鄉鎮，三星鄉有6場，就有5場檢出H5N2。

防疫所指出，宜蘭縣撲殺鴨隻都集中在三星地區，原因在於三星鄉水源豐沛，環境適合養鴨，且都是開放式禽場，容易被野鳥侵入，加上場場相連，容易造成群聚感染。

防疫所預估，採用撲殺方式消滅環境中的病毒，加上氣溫回溫，疫情會逐步消退，預估復養約需半年，縣府會輔導改採密閉式等方式飼養，避免疫情再起。

(中時)