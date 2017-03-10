通霄農會理事資格風波　徐永森當選理事長

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徐永森理事資格問題有爭議，對手陣營退席抗議，最後仍選出徐永森為理事長。（黎薇攝）

有意角逐通霄鎮農會理事長的理事徐永森被檢舉資格不符，農會日前召開臨時審查會議，片面取消徐永森的理事資格，通霄鎮農會上午舉行理事會舉出理事長過程，警察全程蒐證。

現任總幹事許道坤陣營僅掌握4席理事，會議過程中預遞補2名理事進入投票，但列席的縣府農業科依法認定，依據2日理事結果選舉結果，徐永森具有理事資格，拒絕遞補理事，許道坤陣營的4席理事退席抗議，最後結果由出席的5席理事選出徐永森為理事長。

至於許道坤陣營認為徐永森資格不符，縣府農業處代理處長陳樹義表示，是後可向縣府提訴訟或申訴。

(中時)