吳敦義赴眷村「力行新城」 爭取黨員支持

國民黨主席參選人吳敦義（右）10日赴北市劍潭里眷村「力行新城」爭取黨員的支持，一到現場即與里民一同高歌中華民國頌，唱畢自豪的跟現場民眾說他一個字都沒唱錯。（鄭任南攝）

國民黨主席參選人吳敦義（左）現場與民眾握手致意，也傾聽心聲。（鄭任南攝）

吳敦義高聲疾呼痛罵執政黨各項政策，獲得現場民眾的歡聲支持。（鄭任南攝）

吳敦義對媒體表示，贊成舉行6位黨主席參選人的辯論會。（鄭任南攝）

國民黨主席參選人吳敦義10日赴北市劍潭里眷村「力行新城」爭取黨員的支持。吳敦義一到現場即與里民一同高歌中華民國頌，唱畢自豪的跟現場民眾說他一個字都沒唱錯。

吳敦義還對媒體表示，贊成舉行6位黨主席參選人的辯論會。

(中時)