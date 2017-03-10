曬娃被砲轟 范范走過低潮：問心無愧
「范范」范瑋琪即將展開「在幸福的路上」巡迴演唱會上，她近來積極宣傳，日前則接受大陸媒體訪問大談媽媽經，包含產前產後心情的改變，甚至她生下飛飛翔翔寶貝兒子後，因為喜歡在網上和粉絲分享照片，但卻無端遭砲轟，范范也說自己已經想通了，強調「問心無愧、自在地做自己。」
范范近來接受《新京報》訪問，聊到懷孕期間，自己都處於膽戰心驚的階段，更稱自己屬於「焦慮型媽媽」，就怕飛飛翔翔出了差錯，在壓力最大的期間，她還因此掉髮求助醫生，讓許多粉絲都相當不捨。
但隨著小孩的成長，范范也開始會在微博上曬家庭照，可卻因在發圖時觸發部分網友的敏感神經，導致她受到無端砲轟。當提起這段過去時，范范已經坦然不少，透露自己和老公黑人都是公眾人物，生活本來就會攤在陽光下，「今年許下的新願望就是做我自己，我想分享的時候還是會分享我的生活，我只要問心無愧，自在地做我自己該做的事情就好了。」更說能讓愛她的人看看自己疼愛的小孩模樣，「這是很好的一件事。」
(中時電子報)
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