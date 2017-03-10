元數據攝影節 台藝術家展現他者之間無限延義

洪世聰稟持著「後設與換位」的觀點呈現新北市的石碇。（作者提供）

張仲良的作品則是透過手機、「攝影蒙太奇（photomontage）」與繪畫的創作手法，展開多重的延義形式，呈現不同的台北市八德路一景。（作者提供）

展出海報。（作者提供）

兩位獲邀參與2017年法國巴黎「元數據攝影節」的台灣藝術家洪世聰與張仲良，提供了對空間和時間的創造性觀念。透過數位影像，他們呈現了對多元文化靈敏度的觀察。兩者的攝影作品充分地體現了在地文化和國際性的特質。同時展現對文化多樣性與光影精妙掌握的台灣影像特質。

洪世聰（HUNG Shih-Tsung）秉持著「後設與換位（Métaréflexion et transposition）」的創作理念，由此，從現實中解放，進而與形而上的空間相互連接。

張仲良的作品則是透過手機、「攝影蒙太奇（photomontage）」與繪畫的創作手法，展開多重的延義形式。「窗明鏡透視（La fenêtre miroitée transparente）」系列，透過特殊視窗看到了私密與外顯的戲劇性。「蒙太奇及其複象（Photomontage et son double）」系列則呈現其對法國和台灣日常生活與城市景觀的感受影像。

「兩位藝術家探究『他者』的觀念，在某種差異性中尋找自我，同時也以『他者』的角度來自我呈現。以空間、時間與數位等軸線創作，重新審視周遭的環境與進行自我探索。如此一來，也讓觀者得以用另一種新奇的眼光來重新看待環境和自我。」策展人孫維瑄博士如此表示。

(中時)