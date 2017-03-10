WBC》中華隊問題何在之1－打擊讚、投手還是隱憂
經典賽中華隊苦吞三連敗，中華隊兵敗首爾的問題何在?，中華隊已在比賽中證明，中華隊的打擊具有國際強隊抗衡的水準，但投手群還是令人隱憂。
中華隊在本屆經典賽預賽三戰，共攻下21分，平均一場可以攻下7分，十足展現近幾年顯見的中職投低打高情況，打擊上面不免要稱讚，台灣的打者確實有進步。
但撇開進攻火力，中華隊的投手群隱憂，始終在這幾年顯現，在2020年東京奧運前，中華隊幾乎每年都要面臨大型國際賽事，從明年的亞運，後年的12強等等，又要再度考驗中華隊的投手戰力。
中職無法順利培養出本土強力先發投手，以及令人安心的終結者，成為這次兵敗的原因之一，胡金龍昨受訪時，應當放眼長期培養，而不是只想撿現成，期盼增加球隊，讓年輕選手更多機會磨練。
台灣並不是沒有好投手，只是好投幾乎都在高中時期被國外球團關注，進而旅外發展，當然國際賽大家聚集，中華隊絕對有機會，但如果每每的徵召不順成為每次的藉口，那能否自行培養出獨當一面的本土投手，將是未來國內需檢討的重點。
(中時電子報)
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