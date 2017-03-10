美使館：盼與下任南韓總統有富成效關係

南韓總統朴槿惠因貪腐醜聞而下台。美國駐南韓大使館發言人今天指出，美國期盼與下1任南韓總統擁有「富有成效的關係」。

路透社報導，這名發言人告訴路透社：「美國繼續是大韓民國的堅定盟友和夥伴。」「這根本上是個讓韓國人透過其民主程序作決定的民主議題，我們尊重他們的決定。」

美國在南韓有2萬8500名駐軍。（譯者：中央社何宏儒）1060310

(中央社)