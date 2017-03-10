北宜大貨車翻覆一度封閉 已恢復通行

台9線北宜公路61公里處（宜蘭二城路段）今天有輛大貨車因視線不佳翻覆，1人受傷，現場交通一度封閉。道路經過清理後，已於10時30分恢復雙向通行。

宜蘭礁溪警方說，由郭姓民眾所駕駛的大貨車於上午6時從新北市沿北宜公路往宜蘭方向行駛，在行經二城路段時疑因天雨路滑、視線不佳，先是不慎打滑擦撞山壁，之後再翻車橫跨二車道，郭姓駕駛受傷送醫，意識清楚。現場交通雙向一度受阻，無法通行，詳細車禍原因待進一步釐清。

公路總局第四區養護工程處表示，車禍現場經清理排除後，已於10時30分恢復雙向通行。1060310

(中央社)