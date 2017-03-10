嫁給韓國的女人 朴槿惠坎坷人生歷程

深陷親信干政風暴的南韓總統朴槿惠，經過90多天的倒挺兩派以燭火和太極國旗集會對立，今天被憲法法院宣判彈劾案成立，成為南韓首位遭罷免的總統。

朴槿惠被罷免後，喪失「刑不上現任總統」的豁免權保護，面臨檢方的刑事調查，繼續追究包括受賄等罪嫌。

朴槿惠彈劾案通過後，按照南韓法律應在60天之內舉行下屆總統選舉，因此，5月9日之前舉行第19屆總統大選的可能性較大。

朴槿惠生於1952年，是南韓前總統朴正熙的長女。朴正熙在1961年軍變掌權，施行威權統治，但他也是早期南韓經濟起飛的推手，因此在南韓評價兩極。

父親的政治路也成了朴槿惠的人生宿命，更是人生枷鎖。

1974年8月15日，在首爾舉行的光復節紀念大會上，母親陸英修被參加紀念大會的旅居日本、親平壤韓僑文世光舉槍刺殺，當時人在法國留學的朴槿惠，立刻趕回南韓，年僅22歲就肩負起代理母親「第一夫人」角色。

不僅如此，身為家中長女，朴槿惠必須女代母職，照顧一位弟弟與一位妹妹，重擔壓在正值青春夢幻年齡的朴槿惠身上。但命運造化弄人，5年後，朴正熙於1979年10月26日被親信、中央情報部（KCIA）部長金載圭刺殺身亡。

朴槿惠年僅27歲時，母親與父親先後被刺殺身亡。她在「絕望鍛鍊了我：朴槿惠自傳」書中曾描述，「不只是一位，父母親兩位都中彈過世，我埋怨這殘酷的現實，一晚上，流了一般人恐怕要哭上一年的淚水，度過比死還要痛苦的歲月。」

當時朴槿惠親手洗了父親朴正熙沾滿血跡的襯衫與領帶，回憶5年前母親遭槍殺後，她清洗沾滿血跡的韓服，一個晚上，流了一般人一年的眼淚。

失去雙親，至今未婚、也沒有子女的朴槿惠，走入政壇時，被稱為「嫁給韓國的女人」。悲情坎坷的成長經驗，培養出朴槿惠堅守原則的個性，予人信賴感，但有時也因為太過堅持原則，會被認為難以溝通。

朴槿惠在自傳中悲嘆，若母親沒有過世，她應該會像一般人一樣，「在一個平凡的家庭裡過著家庭主婦的日子」，但因為種種變故，這個夢想在年輕時就早早結束，自己甚至連「像樣的戀愛」都沒有談過。

朴槿惠在父親朴正熙也遭槍殺後，脫下了公主外衣，走出了青瓦台，之後近20年期間嚐盡遭父親舊屬背叛、世態炎涼冷暖。

1997年南韓經濟危機時，朴槿惠因緣際會重返政壇，並於2012年12月，在南韓總統大選中獲勝，成為南韓史上首位女性國家元首，但這樣的光環在執政末期褪色，朴槿惠因閨蜜崔順實干政疑雲而深陷政治風暴，終至遭彈劾下台。

南韓媒體分析，這次讓朴槿惠深陷「閨蜜干政風暴」深淵的主要原因在於，朴槿惠被南韓「永世教」教主崔太敏及他的女兒崔順實所蠱惑。

已故的崔太敏結過6次婚，育有3男6女，崔順實是崔太敏第5任妻子生的第4個女兒。先後易名7次的崔太敏於1975年向當時南韓代理「第一夫人」朴槿惠送上一封慰問信，強調「陸英修託夢顯靈給他，要他幫助朴槿惠」，這封所謂母親顯靈的信，讓朴槿惠和崔氏父女結下40年的不解之緣，也種下導致朴槿惠深陷閨蜜干政風暴而終遭罷免之因。1060310

(中央社)