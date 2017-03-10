戒酒無名會AA 匿名有必要苦衷

特派員看世界專欄英文縮寫AA代表聚餐後各自付帳，但在美國AA通常指協助酒癮者紓解問題的戒酒無名會。酒精成癮被認為可治癒，但需要時間和耐性的疾病，AA以「無名」形式進行有必要的苦衷。

一群人圍坐成圈，看來有點宗教儀式氛圍。參加者先報名字，說明自己的狀況，再談酗酒對人生的影響。有人說家庭破碎，有人說失去工作，也有人說酒後暴力、一夜情和車禍。參加者什麼階層都有，許多是所謂的「正常人」。離開聚會後，各自回到自己的人生，繼續與酒精對抗。

這不是電影劇情場景，而是每天發生的事。「戒酒無名會」（AA）是全球性自願組織，台灣也有，透過定期聚會協助酗酒者戒酒與紓緩酒癮，活動匿名進行，會中談話仍有法律責任，但參加者無須憂慮雇主或同事知道，影響就業。

當酗酒成習者說，「我要去開會了！」聽得懂的人總會給予會心微笑和祝福眼神。

酒精成癮緣由不一，校園飲酒是美國嚴重的社會問題，酗酒習慣也從青少年一路進入成年。美國國家防止酒精濫用和酒精中毒研究所資料顯示，2015年，26.9%的美國18歲以上成年人過去1個月曾過量飲酒，7%過去1整個月過量飲酒．也就是每12人中就有1人有酗酒問題。

壓力是酗酒惡化的重要因素。瓦爾加斯（Elizabeth Vargas）曾是美國廣播公司（ABC）晚間新聞主播，酗酒讓她失去婚姻，幾乎丟了工作，嚴重時，曾在播報前紅酒下肚，配音時許多字唸不出來。

「羞恥」是酗酒惡化的幫凶，社會多認為酒精過量是涉及道德的行為問題，不是「疾病」。酒癮患者不喝時是正常人，黃湯下肚就成了另一個人。

瓦爾加斯對抗酒癮多年，數度出入勒戒所，狀況時好時壞，女性和公眾人物的身分讓她更為焦慮，不過她決心將仍在進行式中的經驗公諸世人，讓美國社會對酒癮症有更多瞭解。

居住在華府，曾在教育部任職的R.H.也有相同問題。他每天都在和酒精的致命吸引力對抗，發作時，總在AA、酒吧和超級市場的酒架之間掙扎。

最糟的狀況是他曾酒後駕車肇事，車輛全毀，所幸未有傷亡，警察到場時發現後座還有兩箱啤酒，R.H.進了維吉尼亞州拘留所10天。

R.H.長期參加AA聚會，情況好時可兩週不碰酒，他竭力不讓雇主知道問題。但酗酒嚴重影響情緒和工作，過多的病假最後讓他失業，賦閒在家，掉入酒癮問題的惡性循環。

R.H.的妻子不離不棄，酒駕肇事終於學到慘痛教訓。出獄後，情況大幅改善。他感謝上帝沒有讓自己愚蠢的行為奪走別人和自己的命。

戒酒無名會有傳統或個別方法，在安全的環境裡，協助酒癮者打開心胸，面對問題，離開同溫層回到現實世界後，有能量正面看待生活。1060310

(中央社)