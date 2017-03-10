北市擬降單一自住戶房屋稅 柯：自住不應課高稅

台北市政府擬降單一自住戶房屋稅，挨批政策買票，台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，目前房屋稅自助跟囤房最高差3倍，這不太對，如只是自住，純粹是住戶，不應課較高的稅。

為鼓勵舊屋換新屋，減輕單一自住者稅負，北市府研議減稅3方案，包括請中央將稅率調降0.2％、減免稅額及市府補貼，由於中央修法難度大，柯文哲傾向編列預算，直接補貼6分之1的房屋稅，若議會順利通過，最快明年就可實施。

柯文哲今天說，政策推出就是要對人民有利、讓人民喜歡，難道要推出老百姓不喜歡的、對老百姓有害的政策嗎？不過還是要有個理念，目前房屋稅自住跟囤房最高差3倍，這不太對，如只是自住，純粹是住戶，不應課較高的稅，若是囤房當包租公，課比較高的稅有道理，他想說透過補貼方式讓單一自助的稅往下降，不論豪宅與否，只要是一戶且自助，也不需要刻意懲罰住豪宅的民眾，那不太對。

(中時)