林全盼整頓單項協會 更專業開放與新血

行政院長林全今天表示，希望整頓各單項協會，從更專業化、更開放與有更多新血進入著手 需立法院通過相關修法，延宕修法會讓行政院缺乏力量協助體育界克服問題。

他說，他雖在體育上沒天分，但很關注。目前單項協會在管理、運作上與國際相比，專業度非常不足，要做些整體根本改革，如觀念改革、專業人才應用。

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅上午在立法院質詢時表示，中華職業棒球大聯盟、中華民國棒球協會長期爭取國際賽主導權，爭得很難看，他希望棒協理事長廖正井、中職會長吳志揚放棒球一條生路，回歸專業。

他說，去年奧林匹克運動會結束後，很多運動員對單項協會都意見、不滿，權益受漠視，要求教育部體育署改革。

張廖萬堅表示，每年國家補助單項協會，棒協拿最多，要整頓單項協會除修法，還要有決心，不能只有3分鐘熱度，這次世界棒球經典賽最該被檢討的是棒協、中職與體育署，沒協調好。1060310

(中央社)