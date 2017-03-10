納吉：北韓確保9馬公民人身安全

馬來西亞首相納吉透露，經過與駐北韓大馬大使館參事通話後，已知北韓政府保證將維護9名仍滯留在平壤的大馬公民的人身安全，並能繼續在平壤境內自由活動。

「星洲網」報導，納吉昨天與駐北韓參事莫哈末諾阿茲林（Mohd Nor Azrin）通話2分鐘，知道北韓在短期內仍限制大馬公民離境外，其他境內活動仍如常。

納吉表示，在通話中除了問候滯留在平壤的大馬公民外，也叮囑他們要抖擻精神和保持高昂鬥志。同時，他也強調大馬政府會與北韓政府繼續對話，以嘗試解決此刻的衝突，並確保不會隨意做出讓局勢進一步惡化的決定。

納吉補充，大馬也會保證身在大馬的北韓公民的安全，並會在國會召集全國總警長、國家安全理事會成員、所有部門秘書長及國防衛隊首長，以商議解決目前與北韓緊張的局勢。

目前，除了2名世界糧食計劃署（MSE）職員獲准在昨天離開北韓回到大馬外，仍有9名大馬公民被限制出境，包括莫哈末諾阿茲林在內的3名大使館員工，另外6人為親屬。1060310

(中央社)