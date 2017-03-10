你累了嗎 賭場把風人呼呼大睡被破獲
高雄警方鎖定一處天九牌職業賭場今天發動查緝，發現把風人員竟在車上呼呼大睡，特勤員警輕鬆順利攻堅破獲，直呼「你累了嗎？」
高雄市政府警察局督察室與鼓山警分局獲報，指有一處天九牌職業賭場隱藏於美術館區農16高級透天厝內，利用高級住宅區為掩護，規避警方查緝。
警方組探訪小組查訪，查出出入賭客駕駛高級轎車停放於附近公有停車場後，再由賭場專車接送，完成蒐證後由警局靖紀小組探查布線取締。
由於這處賭場位於5樓的高級透天厝，賭場聚賭時間為深夜1時許至清晨6時許，除了設有監視器，且內外均有把風人員，並僱用專人在路口車上把風。
靖紀小組今天凌晨3時許出動，持搜索票摸黑掩至賭場準備由特勤員警取締，但員警先行要控制在路口車上的把風人員時，想不到這名把風人員竟在車上呼呼大睡，不費吹灰之力輕鬆控制把風，再由特勤員警持破門器輕鬆攻堅，順利連破大門及2樓進入賭場的鐵門，一舉破獲這處賭場。
警方表示，賭場主持人朱姓男子供稱想藉由深夜高級住宅作為掩護，較不會引起警方注意，因此承租這棟5樓透天厝經營賭場抽頭營利。
警方現場抄獲賭資新台幣14萬元、抽頭金新台幣1萬7000元、天九牌、骰子、無線電對講機、監視器等，竟然還查獲點鈔機。
警詢後，賭場主持人及把風人員等3人，依賭博罪嫌送辦；其餘賭客21人依違反社會秩序維護法裁罰。1060310
(中央社)
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