暗夜偷200元洋蔥 人贓俱獲遭移送

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只為價值新台幣200元洋蔥，羅姓婦人凌晨3時到農地偷採，卻碰到菜農巡田，遭報警人贓俱獲，依法移送。

雲林縣政府警察局斗六分局說，雲林縣斗六市羅姓婦人貪小便宜，找尋住家附近農地菜園，利用夜深人靜下手，食髓知味後，不時尋找目標。

羅姓婦人日前相中斗六市一處洋蔥園，眼見熟成可採，凌晨3時進入行竊，哪曉得菜農起得早巡田，撞個正著。

菜農不動聲色，立刻悄悄報案抓賊，警員馳往，當場人贓俱獲；警方清查，竊得16顆洋蔥、市價200元，羅姓婦人雖供稱只為家裡食用，但已觸法，全案以竊盜罪嫌移送法辦。1060310

(中央社)