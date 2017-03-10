中華隊返台 郭泰源：謾罵打不出好球

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）中遭淘汰，總教練郭泰源（右）10日表示，如果棒球靠謾罵就能打出成績，大家也不用那麼辛苦。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年3月10日

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）中遭淘汰，總教練郭泰源今天表示，如果棒球靠謾罵就能打出成績，大家也不用那麼辛苦。

中華隊搭機中午返抵台灣，郭泰源下飛機時神情嚴肅，只簡單說，「該說的都在韓國說過了」。

經通關、領行李心情沉澱，也有不少球迷到機場接機，高喊「中華隊加油」，郭泰源上車前接受採訪談到感想表示，選手都很拚，都努力了，但出國比賽過程，「從剛開始就很不順利，台灣的棒球要從頭再檢討一次」。

媒體追問，最嚴重環節在哪？郭泰源表示，選手徵召的確不順利，要再努力一下。

是否是最後一次帶國家隊？郭泰源說，「不排除」，事實上他一路走來，秉持熱愛台灣棒球與團體責任，如果國家需要他，他也樂意幫忙。

他說，雖然網路上有很多不同的聲音，但鼓勵選手對台灣棒球發展比較好，「選手所受的壓力，絕非網友說一些話，就能代表什麼，這次選手真的很拚，很認真，也希望給選手多鼓勵，而少謾罵」。1060310

(中央社)