台中空品不良 市府通知台電降載

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台中市10日空氣品質不良，上午7時共有13測站出現紅色等級，除聯繫台電啟動降載，預計減少730百萬瓦（MW）發電量，並加強道路洗街作業等措施。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月10日

台中市今天空氣品質不良，上午7時共有13測站出現紅色等級，市府說，已聯繫台電啟動降載，預計減少730百萬瓦（MW）發電量，並加強道路洗街作業等措施。

台中市環保局指出，由於擴散條件不佳，中南部地區空氣品質PM2.5測值偏高，上午7時，台中市轄內16個空品測站，有沙鹿、西屯、忠明等13個測站AQI指標超過150，達紅色警戒；另豐原、大里、霧峰等3個測站AQI指標大於100，達橘色警戒等級。

台中市政府啟動空品不良應變，環保局說，已聯繫台電火力發電廠啟動降載，從上午10時起至下午5時，進行第19次降載，預計減少730百萬瓦（MW）發電量。

環保局同時加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵，洗掃街用水以灌溉溝渠用水及再生水為主。

此外，環保局表示，將於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。1060310

(中央社)