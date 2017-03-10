遭川普支持者抵制 星巴克消費者信心滑落

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星巴克在美國總統川普對7穆斯林國家發出第1次旅遊禁令後誓言雇用數千難民，似乎對這家咖啡連鎖企業的消費者信心造成衝擊。

路透社報導，1月29日，星巴克（Starbucks Corp）執行長舒茲（Howard Schultz）誓言未來5年在星巴克有營運的國家雇用1萬名難民後，川普的支持者透過推特、臉書與其他社群媒體管道呼籲抵制星巴克。

當時舒茲在1封給員工的信中說，美國夢的承諾「遭到質疑」，「這麼久以來我們一直視為理所當然的文明舉止與人權備受攻擊」。

不過，追蹤消費者企業觀感與品牌購買意願的YouGov品牌指數（YouGov BrandIndex）指出，這次的相關抵制數據有點不同，因為兩大指標都同步減少。

星巴克的消費者認知幾乎在第一時間下挫，根據YouGov品牌指數的口碑指標（Buzz）， 星巴克在1月29日到2月13日期間，下跌2/3，從12跌到4，且一直沒有回升。

口碑指標範圍為100到負100，由正反面數據相互抵銷，數字為0的時候代表正反面回饋一致。

此外，在舒茲發表難民看法之前，原本有30%的消費者表示，下次購買咖啡時會考慮向星巴克購買，但YouGov發言人說，之後最低一度掉到24%，現在則回升至26%。

YouGov品牌指數執行長馬濟黎（Ted Marzilli）表示：「這顯示這項宣告對星巴克帶來負面衝擊，且可能在近期內對其銷售造成影響。」

對於這項調查結果，星巴克拒絕回應。（譯者：中央社許湘欣）1060310

(中央社)