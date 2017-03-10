嘉義七面鳥肉飯 日本人讚不絕口
「七面鳥肉飯」是嘉義特產？沒錯，東京國際食品展今天落幕，嘉義市政府行銷的「七面鳥肉飯」大受好評，但許多人不知什麼是「七面鳥」。
原來「七面鳥肉飯」就是嘉義有名的「火雞肉飯」。因為火雞的日文是「七面鳥」，嘉義市長涂醒哲從東京展場傳回來的照片，手板上寫的「七面鳥肉飯」就是「嘉義絕品」火雞肉飯。
嘉義市政府表示，據說火雞的頸部肉瘤及肉瓣會呈現紅、藍、紫等不同顏色，因此被稱為「七面鳥」。不過，所謂「七」只是形容多數，並非火雞真的有7種顏色。
另外，日本新潟縣將「脾氣陰晴不定」的人也稱為「七面鳥」，顯見不同地區的文化差異。
市府指出，2017年東京國際食品展今天落幕，市長涂醒哲率團參展，並在展場穿上圍裙為日本民眾、國際買家獻上「七面鳥肉飯」，就連日本媒體記者也都吃得津津有味。
有日本民眾吃了讚不絕口，表示品嚐澆上特殊醬汁的「七面鳥肉」很下飯，讓人吃了還想再吃，也會想去嘉義市看看那是什麼樣的地方。
市府表示，每個在地美食都有獨特的背景故事，嘉義市火雞肉飯也不例外。台灣光復前後，由於物資匱乏、民生困苦，大部分中下階層的人民，只有逢年過節才能吃到雞肉。
為了迎合顧客需求，早年有些小吃業者便以「可以吃到雞肉」來滿足顧客的尊榮感，因此業者採取平民化的消費價格推出火雞肉飯，成為嘉義火雞肉飯的始祖。
嘉義市今年首度進軍東京國際食品展，除了行銷道地的「七面鳥肉飯」外，也行銷碗粿、茶葉、鳳梨酥、蔬果乾、果醬、豆乾及糕餅等阿里山下的美食，希望搶攻海外商機。1060310
(中央社)
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