港特首梁振英 獲提名為陸政協副主席
香港行政長官（特首）梁振英獲提名為中國人民政治協商會議全國委員會副主席。若大會表決通過，他將成為香港前特首董建華之外，另一名來自香港的中國大陸全國政協副主席。
正在北京開會的香港區政協常委陳永棋向港媒說，政協方面今早通過對梁振英的提名，將於13日在大會表決。
陳永棋說，梁振英獲提名為政協副主席，相信是因為他處理香港「占中」運動的立場堅定，又反對「港獨」，這都獲得北京中央的高度肯定。
他說，如果大會通過梁振英的任命，屆時政協將會有兩位來自香港的副主席─另一位是前特首董建華，這種情況顯示北京中央對香港的高度肯定。
他並說，梁振英同時擔任特首和政協副主席，角色並不衝突，因為政協副主席只是諮詢角色，沒有實權。
梁振英已棄選連任，將於7月卸任。1060310
(中央社)
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