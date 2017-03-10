港特首梁振英 獲提名為陸政協副主席

我要評比

香港行政長官（特首）梁振英獲提名為中國人民政治協商會議全國委員會副主席。若大會表決通過，他將成為香港前特首董建華之外，另一名來自香港的中國大陸全國政協副主席。

正在北京開會的香港區政協常委陳永棋向港媒說，政協方面今早通過對梁振英的提名，將於13日在大會表決。

陳永棋說，梁振英獲提名為政協副主席，相信是因為他處理香港「占中」運動的立場堅定，又反對「港獨」，這都獲得北京中央的高度肯定。

他說，如果大會通過梁振英的任命，屆時政協將會有兩位來自香港的副主席─另一位是前特首董建華，這種情況顯示北京中央對香港的高度肯定。

他並說，梁振英同時擔任特首和政協副主席，角色並不衝突，因為政協副主席只是諮詢角色，沒有實權。

梁振英已棄選連任，將於7月卸任。1060310

(中央社)