趙芸懷胎出血 急吃安胎藥夜半掛急診
「美女書法家」趙芸即將升格為人母，昨天才宣布卸貨進入倒數計時，未料沒過多久竟表示不僅身體燥熱發癢，甚至還「有點出血」，為了確保腹中胎兒平安無事，讓她緊急掛急診就醫。
趙芸臉書透露肚中胎兒滿34週，但隨著生產時間逐漸逼近，經常吃太多就會嘔吐、馬鞍肌肉群和恥骨也隨著肚子增大越來越痛，但她仍對自己精神喊話，但沒過多久身體似乎出現狀況，不僅燥熱發癢還出現過敏紅腫等症狀，甚至還有出血的狀況，雖然吃了安胎藥但仍感到相當不適，最後情緒低落到想大哭，這讓粉絲擔憂她的身體狀況，紛紛留言催促她趕緊去看醫生。
事後她也發文表示自己已到婦產科看醫生，雖然沒有透露求診結果，卻以一句「覺得外面在下雨，心也在下雨」帶過，讓粉絲多少仍有點擔憂其身體狀況」。
(中時電子報)
關鍵字：趙芸
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