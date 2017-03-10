建商擅拆屋只罰9萬 柯文哲：需要修法

台北市長安西路都更案，張姓不同意戶控訴建商擅自拆他房子，卻只遭罰9萬。台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，常常法沒辦法一次到位，按照目前法令只能罰到9萬，表示還需要再修，會針對此事件回去再修改規則，不過一般要罰款需議會通過，並非行政裁量權由市長說罰多少就罰多少，還是要透過立法程序修改規則。

(中時)