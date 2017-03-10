警再現張無忌神功 梯雲縱10米抓歹徒

歹徒被員警施梯雲縱逮捕。（吳敏菁翻攝）

起出毒品。（吳敏菁翻攝）

員警展輕功但也受傷了。（吳敏菁翻攝）

彰化警察分局民生路派出所21歲警員邱民瀚，執行勤務發現嫌犯騎乘贓車，立即通報圍捕並尾隨，攔查時歹徒卻拒檢，並凶狠撞飛警用機車，邱民瀚連人帶機車被噴飛了10幾公尺，狠摔一跤後，憤不顧身，使出了傳說中武當派輕功中的輕功，深呼一口氣，梯雲縱飛躍10公尺，歹徒看到員警赫然逼近也嚇倒，被擒拿大法給制伏。

警方表示，警員邱民瀚在彰化市南校街與博愛路口發現嫌疑人37歲、有毒品、竊盜前科許姓嫌犯，騎乘失竊重機車，立即通報攔截圍捕，尾隨至中山、曉陽路口，邱員見有機可趁上前攔查，許嫌拒絕攔檢並與警方發生碰撞，雙雙倒地滑行。

邱員不顧雙手雙腳挫傷，縱身躍起，上前制伏歹徒，並於歹徒身上起出第二級毒品安非他命及吸食器，全案依竊盜、毒品移送法辦。彰化警察分局長陳順和表示：邱員畢業未滿兩年，能有如此英勇表現，實屬難得，除辦理慰問外，也提高獎勵的額度來表揚同仁奮不顧身的表現。

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(中時)