朴槿惠彈劾下台 美使館：期與下任建立關係

在南韓憲法法院今(10日)宣布維持對南韓總統朴槿惠的彈劾案之後，美國大使館表示，美方期待和下一位南韓總統建立「富有成效的關係」，而美韓仍為堅定盟友關係。

路透社報導，美國駐南韓大使館發言人表示，美國將持續是南韓的堅定盟國、朋友和夥伴。根本上，這是一個由南韓民眾透過其民主過程來決定的國內議題，美國尊重他們的決定。

南韓憲法法庭今就國會彈劾總統朴槿惠案，做出裁決，朴槿惠遭到彈劾解職。根據韓聯社報導，南韓下屆總統選舉很可能在5月初舉行。

(旺報)