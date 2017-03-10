保防法釀威權復辟 ？柯文哲：不用太焦慮

日前曝光的國家保防工作法草案，引發「人二」復辟討論，台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，台灣民主自由走到現在這個地步，已經不是想怎樣就怎樣，這件事會在立法院討論，我覺得還好，不用太焦慮。

他還說：「你有你的想法，但推動過程會受到整個社會修正，最後八九不離十，應該也不會太離譜。」

(中時)