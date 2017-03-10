政大陸生涉共諜案 校方：很訝異
就讀政治大學企管研究所的陸生周泓旭，涉嫌利用陸生身分來台當共諜，今(10日)早被羈押禁見。政大主秘王文杰表示，對此事感到很訝異，周生是政大第二屆陸生，在101年進入政大企研所就讀，並於105年7月31日畢業，根據所上助教、學務處同仁的了解，周生在學期間學業和課後活動都有參與，感覺不出異狀。
王文杰說，陸生申請入學基本上採書面審查，有些系所有會透過視訊或電話面試，但若是有其他目的，是無孔不入的，學校也很難在審查階段就發現，至於周生畢業後利用何種方式再次出入境台灣校方無從瞭解，一切情況都需進一步調查。
王文杰強調，不希望對岸當局利用學生身分來進行此類型的調查，這對學習是一種扼殺；教育部主秘陳雪玉則表示，目前仍在進一步了解情形，希望兩岸在對等互惠下進行交流。
(中時)
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